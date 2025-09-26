تناول هذا الطعام صباحًا.. وشاهد ما يحدث لمستويات الكوليسترول والسكري

الوجبة الصباحية ليست مجرد بداية لليوم، بل هي أساس لصحة الجسم على المدى الطويل، والمفاجأة أن هناك طعامًا بسيطًا ومتوفرًا يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في السيطرة على مستويات الكوليسترول والسكري إذا تم تناوله بانتظام في وجبة الإفطار.

فوائده لمرضى الكوليسترول

ووفقًا لـ medicalxpress، يحتوي الشوفان على ألياف بيتا جلوكان التي تقلل امتصاص الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، يساعد على رفع مستوى الكوليسترول النافع (HDL)، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

فوائده لمرضى السكري

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة، ما يجعله يرفع سكر الدم ببطء بدلًا من الارتفاع المفاجئ، الألياف الموجودة به تحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز، وتزيد من الإحساس بالشبع لفترات أطول.

فوائد إضافية للشوفان صباحًا

يمد الجسم بطاقة متوازنة تدوم لساعات.

يعزز الهضم ويمنع الإمساك.

يساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم لمرضى السكر والكوليسترول.

لأفضل فائدة، يُفضل تناول الشوفان مع الحليب قليل الدسم أو الزبادي، مع إضافة مكسرات أو قطع فاكهة طازجة بدلًا من السكر.

كوب من الشوفان صباحًا قد يكون بمثابة دواء طبيعي يحميك من مخاطر الكوليسترول المرتفع والسكري، ويمنح جسمك بداية قوية ليوم صحي.