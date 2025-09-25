تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا مقلقا في حالات العدوى الناتجة عن بكتيريا مقاومة بشدة للمضادات الحيوية، تُعرف باسم "البكتيريا الكابوسية"، وسط تحذيرات رسمية من انتشارها السريع وصعوبة علاجها.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتزايد عدد الإصابات بهذه الجراثيم القاتلة، التي أصبحت تمثل تهديدا صحيا خطيرا قد يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات، وفقا لموقع "health".

ما هي البكتيريا الكابوسية؟

البكتيريا الكابوسية مجموعة من الجراثيم تُسمى البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم، هذه الجراثيم، مثل الإشريكية القولونية والكلبسيلة الرئوية، أصبحت مقاومة للكاربابينيمات، وهي مجموعة قوية من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج العدوى الشديدة.

واستخدمت مراكز السيطرة على الأمراض مصطلح "الكابوس" بسبب خطورة هذه الجراثيم التي تمتلك القدرة على نقل جينات المقاومة إلى أنواع أخرى من البكتيريا، وتسبب التهابات شديدة في مناطق حيوية مثل الدم، والرئتين، والجهاز البولي.

أسباب انتشار البكتيريا الكابوسية

يعود الارتفاع الحالي في حالات الإصابة بهذه البكتيريا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

- سوء استخدام المضادات الحيوية.

- فيروس كوفيد-19، ساهم أيضا في زيادة معدلات الإصابة نتيجة فترات الاستشفاء الطويلة والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، خاصة بين مرضى العناية المركزة.

- السفر الدولي، أحد أسباب انتقال الجراثيم المقاومة عبر الحدود.

أعراض البكتيريا الكابوسية

يصعب اكتشاف الإصابة بهذا المرض في مراحلها المبكرة، إذ تتشابه أعراضها مع أمراض شائعة، وتختلف الأعراض حسب موقع العدوى:

التهابات المسالك البولية: حرقان أثناء التبول، تكرار الحاجة للتبول، حمى، بول داكن.

الالتهاب الرئوي: سعال مزمن، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، حمى.

عدوى مجرى الدم (الإنتان): حمى شديدة، قشعريرة، ارتباك، سرعة في ضربات القلب، أو انخفاض حاد في ضغط الدم.

ويُوصى بالذهاب للطبيب المختص فورا عند ظهور هذه الأعراض، خاصة إذا كان المريض دخل المستشفى مؤخرا أو يعاني من أمراض مزمنة.

طرق الوقاية من البكتيريا الكابوسية

- ممارسة النظافة الشخصية بانتظام.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- تجنب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية.

- في حال وجودك أو أحد أفراد أسرتك بالمستشفى، فمن الضروري أن تسأل الطبيب عن طرق النظافة وكيفية الوقاية من العدوى.

