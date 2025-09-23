الباراسيتامول.. هل هو دواء آمن للحوامل بعد تصريحات ترامب؟

كتبت- أميرة حلمي:

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة بعد ظهوره في مقطع فيديو يحذر فيه السيدات الحوامل من استخدام دواء “تايلينول” (الاسم التجاري للباراسيتامول/الأسيتامينوفين في الولايات المتحدة).

تصريحات ترامب، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسببت في حالة من القلق والارتباك بين كثير من السيدات حول العالم، ومن بينهن الأمهات المصريات.

لكن هذه التحذيرات، بحسب ما يؤكد الأطباء، لا تستند إلى أي توصيات علمية أو مراجع طبية معتمدة، بل تعكس رأيًا سياسيًا مثيرًا للجدل أكثر من كونه دليلًا طبيًا، وذلك بحسب ما ذكره دكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، عبر صفحته على فيسبوك.

وقال أن الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) أكدت بوضوح أن الدراسات عالية الجودة لم تجد أي علاقة سببية بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وإصابة الأطفال بالتوحد أو أي اضطرابات سلوكية. وبالتالي، تظل التوصية أن الباراسيتامول هو العلاج الأكثر أمانًا للصداع والحمى والآلام أثناء الحمل.

والكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد (RCOG) أصدرت الموقف نفسه، مشيرة إلى أن الباراسيتامول يظل المسكن وخافض الحرارة الأكثر أمانًا للحوامل، ولم تُثبت الدراسات وجود مخاطر جدّية عند استخدامه بالجرعات الموصى بها.

وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أضافت مؤخرًا جملة احترازية على النشرة الداخلية للدواء، ليس لأنها تأكدت من وجود خطر، وإنما لتوضيح أن الدراسات العلمية ما زالت قيد المراجعة. وهي خطوة روتينية وليست دليلًا على أن الدواء مضر.

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بوحدة الحمل الحرج بقصر العيني، إن الباراسيتامول ما يزال الخيار الأول عالميًا لعلاج الألم والحرارة أثناء الحمل، موضحًا أن استخدامه بالجرعة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب لا يشكل أي خطورة مؤكدة على الجنين.

وأضاف أن “الشائعات أو التصريحات غير المبنية على الأدلة لا يجب أن تهز ثقة السيدات في دواء ظل لعقود الملاذ الآمن للحامل”.

وجه الدكتور عمرو حسن رسالة طمأنة للأمهات الحوامل قائلًا:

• “اطمئني… الطب لا يُبنى على الشائعات ولا على تصريحات سياسية عابرة، بل على الأدلة العلمية. وكل الأدلة حتى اليوم تؤكد أن الباراسيتامول آمن أثناء الحمل”.

• “استخدميه عند الحاجة فقط وبالجرعة الموصى بها”.

• “استشيري طبيبك دائمًا إذا كان لديك أي قلق”.