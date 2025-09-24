4 إشارات صامتة من قلبك.. لا تتجاهلها!

حذر د. أوليفر غوتمان، استشاري أمراض القلب في مستشفى ويلينغتون بلندن، من أربع علامات مبكرة قد تكون دليلاً على أن قلبك بحاجة إلى فحص طبي، رغم أن الكثيرين قد لا يربطونها بصحة القلب.

وقال غوتمان لصحيفة إندبندنت إن "العلامة الأكثر شيوعاً لأمراض القلب نادراً ما تظهر بالشكل الدرامي الذي نراه في الأفلام، كألم ساحق مفاجئ في الصدر"، بل قد تكون خفية، مضلّلة، أو تدريجية.



1. شعور غريب في الصدر

قد يبدأ الأمر بشعور بالضغط أو الثقل أو الضيق في منطقة الصدر، يشبه وجود "شريط مشدود"، أو إحساس حارق يُشبه حرقة المعدة أو عسر الهضم.



وأوضح غوتمان أن هذه الأحاسيس قد تمتد إلى الذراع (غالباً اليسرى)، أو الكتفين، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر.

وهذه الأعراض قد تكون علامة على الذبحة الصدرية، وهي إشارة إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، غالباً بسبب تصلب أو ضيق الشرايين.



ورغم أن الذبحة الصدرية ليست نوبة قلبية، إلا أنها إنذار مبكر خطير بوجود مرض في الشريان التاجي، وقد تؤدي إلى نوبة قلبية إن لم تُعالج.



2. ضيق التنفس غير المبرر

من الأعراض الأخرى التي يجب التنبه لها:

-صعوبة في التنفس عند الجلوس أو الاستلقاء.

-الاستيقاظ ليلاً بشكل مفاجئ مع شهقة هواء.

-الحاجة إلى وسائد إضافية للنوم بشكل مريح.

-ضيق التنفس المصحوب بـ سعال أو عطاس مستمر.



وقد يظهر ضيق التنفس بشكل غير متوقع في أنشطة الحياة اليومية البسيطة:

-صعوبة صعود درج كنت تصعده سابقاً بسهولة.

-الشعور بالتعب أو اللهاث عند حمل شيء خفيف أو الانحناء لربط الحذاء.



وأشار د. غوتمان إلى أن ضيق التنفس المستمر، أو الذي يتفاقم تدريجياً خلال أيام أو أسابيع، يجب أن يُنظر إليه كـ علامة تحذير جدية على قصور القلب أو أمراض القلب الأخرى.