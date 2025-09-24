نقص المغنيسيوم.. إليك 5 تأثيرات جسدية لا يجب تجاهلها

يعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي تؤثر في صحة الجسم والدماغ، لكن نقصه غالباً ما يُشخّص متأخراً، لأنه لا يُظهر أعراضاً واضحة حتى تنخفض مستوياته بشكل حاد.

وبحسب تقارير طبية، فإن ما بين 2.5% و15% من الناس يعانون من نقص المغنيسيوم، وترتفع النسبة لدى فئات معينة، مثل مرضى السكري، أو من يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول، أو أمراض سوء الامتصاص والهضم.





بحسب موقع "هيلث لاين", يمكن أن تكون المشاكل النفسية من المؤشرات الخفية على نقص المغنيسيوم. وتشير الأبحاث إلى أن هذا النقص قد يرتبط بـ:

اللامبالاة وفقدان الشعور.

الاكتئاب، حيث بينت مراجعات علمية تحسناً في الأعراض لدى من تناولوا مكملات المغنيسيوم.

القلق والأرق، كأعراض متكررة مرتبطة بانخفاض هذا المعدن.





تأثيرات جسدية لا يجب تجاهلها

أما على الصعيد الجسدي، فإن أبرز الأعراض تشمل:

تشنجات العضلات وآلامها.

ضعف العضلات والإرهاق العام.

الأرق واضطرابات النوم.

ارتفاع ضغط الدم، وهو من العوامل الخطيرة على صحة القلب.

هشاشة العظام، بسبب تراجع مستويات الكالسيوم نتيجة نقص المغنيسيوم.