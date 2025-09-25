5 فوائد لتناول طبق من سلطة الخضروات على الريق

سلطة الخضروات ليست مجرد طبق جانبي، بل وجبة متكاملة العناصر إذا بدأت بها يومك على الريق، فهي تمنح الجسم طاقة طبيعية وتدعم الصحة بطرق متعددة.

في التقرير التالي نستعرض أبرزها وفق ما جاء في موقع "هيلث لاين".

تنشيط عملية الهضم

الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من عسر الهضم.

تعزيز المناعة

غناها بالفيتامينات مثل C وA يجعلها سلاحًا فعالًا لمواجهة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

ترطيب الجسم

الخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم منذ الصباح.

دعم فقدان الوزن

منخفضة السعرات وتمنح إحساسًا بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في التحكم بالوزن.

تحسين نضارة البشرة

مضادات الأكسدة في مكوناتها تحارب الجذور الحرة وتساعد على إشراق البشرة بشكل طبيعي.