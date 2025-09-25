ما خطورة تأجيل وجبة الإفطار على الصحة؟

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسن داهتي خبير التعذية الأمريكي أن توقيت وجبة الإفطار قد يؤثر على متوسط العمر المتوقع.

وتابع الباحثون مجموعة من الأشخاص لمدة 22 عاما واكتشفوا أن تناول الإفطار المتأخر قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة لدى كبار السن

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الإفطار في وقت متأخر كان معدل بقائهم على قيد الحياة أقل بعشر سنوات مقارنة بالآخرين، وفقا لصحيفة "صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ولاحظ الباحثون خلال سنوات أن المشاركين بدأوا مع مرور الوقت في تأخير مواعيد الإفطار والعشاء، ما قلل الوقت المتاح لتناول الطعام خلال اليوم.

كما أن تناول الإفطار المتأخر قد يرتبط بمشكلات مثل الاكتئاب والتعب وسوء صحة الفم، وخصوصا لدى كبار السن.

وكانت هذه المشكلات أكثر وضوحا لدى من أجلوا الإفطار حتى الساعة التاسعة صباحا أو بعدها.

ويمكن أن تكون التغييرات في النظام الغذائي لكبار السن، وخاصة توقيت الإفطار، بمثابة مؤشر يسهل تتبعه عن صحتهم العامة".

ويشير الباحثون أيضا إلى أن انتشار الصيام المتقطع، حيث يتعمد الناس إطالة الفترة بين الوجبات وتأجيل الإفطار، ربما يكون قد ساهم في هذه النتائج.

اقرأ أيضا:

فقدان الوزن دون سبب قد يشير إلى خلل في وظائف الجسم

لماذا لا يجب شرب الكابتشينو بعد 11 صباحا؟

بعد وفاة سائق أوبر في مدينة نصر.. أعراض قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص المغنيسيوم

عامل رئيسي يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس