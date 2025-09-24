عنصر طبيعي في الخضروات والذرة قد يساعد في محاربة السرطان

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مادة زياكسانثين، وهي مركب طبيعي موجود في الخضروات الورقية والذرة، لا تقتصر فوائدها على دعم صحة العين، بل قد تلعب دوراً حاسماً في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتعزيز فعالية العلاج المناعي.

وبحسب موقع "هيلث داي"، كشفت تجارب على الفئران أن تناول الزياكسانثين عن طريق الفم ساهم في إبطاء نمو الورم، وعند دمجه مع العلاج المناعي، ازدادت فعالية العلاج بشكل ملحوظ.

وقال الدكتور جينغ تشين، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو والباحث الرئيسي في الدراسة:"لقد فوجئنا باكتشاف أن الزياكسانثين، المعروف بدوره في صحة العين، له وظيفة جديدة كلياً في تعزيز المناعة المضادة للأورام".



في تجارب معملية إضافية على الخلايا التائية البشرية، وجد الباحثون أن الزياكسانثين زاد من قدرة هذه الخلايا على قتل الخلايا السرطانية، ما يعزز الآمال بإمكانية استخدامه كمكمل غذائي داعم للعلاج المناعي.

ورغم أن النتائج واعدة، يؤكد العلماء ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث السريرية على البشر لتقييم فعالية الزياكسانثين وسلامة استخدامه على المدى الطويل.