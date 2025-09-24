فاكهة صغيرة بمفعول قوي ومفيدة للجسم.. لاتفوتك

فاكهة صغيرة ذات القشرة البنية الرقيقة واللب الأخضر النابض بالحياة، تعد من الأطعمة الخارقة بفضل غناها اللافت بالفيتامينات والمعادن والمضادات الطبيعية.

رغم أن المثل الإنجليزي القديم يقول: "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، إلا أن خبراء التغذية يشيرون إلى فاكهة أخرى قد تستحق اللقب بجدارة: الكيوي



وفقاً لصحيفة "إندبندنت"، تحتوي ثمرة كيوي متوسطة الحجم على 70 إلى 85 ملغ من فيتامين C، وهي كمية تفوق محتوى التفاح وحتى البرتقال، وتكفي لتغطية كامل الاحتياج اليومي للجسم من هذا الفيتامين الحيوي.

تقول كارولين سوزي، أخصائية تغذية معتمدة:"الكيوي ليس فقط لذيذاً وسهل الأكل، بل أيضاً مليء بالنكهة والألوان والعناصر الغذائية المفيدة".



معادن وألياف لصحة الجهاز الهضمي

تتميز كل ثمرة كيوي أيضاً بوجود غرامين من الألياف الغذائية، وهو ما يجعلها تتفوق مرة أخرى على التفاح والبرتقال في هذا الجانب.

وتوضح ليزا يونغ، أخصائية التغذية:"الألياف ضرورية لتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتحسين حركة الأمعاء".

الكيوي غني أيضاً بـ:

فيتامين K: لصحة العظام.

حمض الفوليك: لنمو الخلايا.

البوتاسيوم: لدعم ضغط الدم.

الحديد والكالسيوم: لصحة العضلات والدم.

لكن الخبراء يُحذرون من الإفراط، إذ يمكن أن يُسبب الانتفاخ أو اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.