بعد إعلان ترامب.. هل يسبب "تايلينول" خلال الحمل التوحد عند الأطفال؟

أثارت كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إعلان مهم بشأن مرض التوحد فضول الكثيرين حول العالم، حول ما سيعلن عنه، اليوم الإثنين.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن إدارة ترامب، بصدد التحذير من استخدام النساء الحوامل لدواء "تايلينول"، في ظل ربط محتمل بينه وبين خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال.

وكان وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف كينيدي جونيور، قد كشف أن استخدام دواء تايلينول، وهو مسكن شائع، أثناء الحمل، قد يكون مرتبطا بالتوحد.

ما علاقة مسكن "تايلينول" بإصابة الأطفال بالتوحد؟

وبحسب دراسة أجراها باحثون من جامعتي "هارفارد" و"ماونت سيناي"، فإن هناك علاقة محتملة بين استخدام "تايلينول" في بدايات الحمل وزيادة خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال.

ورغم اعتبار الأسيتامينوفين، المادة الفعالة في تايلينول، آمنا من قبل الجمعيات الطبية الكبرى، إلا أن التوصيات الحالية تنصح الحوامل باستشارة أطبائهن قبل تناول أي أدوية خلال فترة الحمل.

كما كشفت دراسة نشرتها مجلة BMC للصحة البيئية، أن تناول الأدوية التي تنتمي إلى "الباراسيتامول" مثل "تايلينول" أثناء الحمل قد يزيد من خطر ولادة أجنة معرضين للإصابة باضطرابات مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتوصل الباحثون لهذه النتيجة، بعد تحليل نتائج 46 دراسة سابقة بحثث العلاقة المحتملة بين تناول الباراسيتامول أثناء الحمل واضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم