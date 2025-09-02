ما أسباب ضبابية الرؤية في الصباح؟

يعاني الكثير من الأشخاص من ضبابية في الرؤية عند الاستيقاظ، سواء في إحدى العينين أو كلتيهما.

وفقا لموقع "هيلث لاين"، إليك أبرز الأسباب المحتملة للحالة، وكيفية التعامل معها:

جفاف العين

يعاني بعض الأشخاص من جفاف في العينين أثناء النوم، حتى مع استمرار إنتاج الدموع. في هذه الحالة، يمكن أن تجف الدموع على سطح العين، ما يسبب ضبابية في الرؤية عند الاستيقاظ.

الحساسية

يمكن أن تؤدي حساسية العين إلى حكة وتورم وسيلان الدموع، بالإضافة إلى جفاف العين، ما يسبب عدم وضوح الرؤية في الصباح.

وضعية النوم

النوم على الوجه أو البطن يمكن أن يسبب متلازمة الجفن المترهل، وهي حالة يفقد فيها الجفن العلوي مرونته، يمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى، حرقان في العين وسيلان للدموع في الصباح.

حالات طبية

ضمور فوكس القرني هي حالة وراثية تسبب تورم القرنية أثناء النوم، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية في الصباح، لكنها تتحسن تدريجياً خلال اليوم.

مشكلات سكر الدم

الارتفاع أو الانخفاض الكبير في مستوى سكر الدم سبباً لضبابية الرؤية الصباحية، في هذه الحالة، ستلاحظ أعراضاً أخرى مثل الدوخة والضعف.

مشكلات الغدد الدهنية

في بعض الأحيان، تنتج الغدد الدهنية حول العينين كميات كبيرة من الزيت والدموع أثناء النوم، ما يؤدي إلى تهيج العين وضبابية الرؤية في الصباح.

عادات خاطئة

النوم مع العدسات اللاصقة يقلل هذا من إمداد العينين بالأكسجين، ما يؤدي إلى جفافهما وعدم وضوح الرؤية.

النوم تحت مروحة

يمكن أن يسبب تيار الهواء الناتج عن المروحة جفافاً في العينين، مما يؤدي إلى حكة وتهيج وضبابية في الرؤية عند الاستيقاظ.

بعض الأدوية

تسبب بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين، والمنومات، وأدوية البرد، وأدوية ضغط الدم، تقليل إنتاج الدموع أثناء النوم، ما يؤدي إلى جفاف العين وضبابية الرؤية في الصباح.

