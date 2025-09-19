في موسمه.. 5 أسباب تجعلك تتناول الرمان كل يوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الرمان من الفواكه الخريفية المميزة، بلونها الأحمر اللامع وطعمها المائل للحموضة، لكن قيمته لا تقف عند المذاق فقط.

فبحسب مواقع مثل Healthline و Medical News Today، تناول الرمان بانتظام يمد الجسم بفوائد صحية مذهلة.

إليك 5 أسباب تجعلك تتناوله يوميا:

1. يقوي المناعة

الرمان غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى، خاصة مع تقلبات الجو وانتشار نزلات البرد.

2. يحافظ على صحة القلب

الرمان يساهم في تحسين تدفق الدم وتقليل خطر تراكم الترسبات في الشرايين، وبالتالي يدعم صحة القلب ويقلل من احتمالية الإصابة بالجلطات.

3. يعزز الهضم

بفضل محتواه من الألياف، يساعد الرمان على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

4. يحارب الالتهابات

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في بذور وعصير الرمان تساعد على تقليل الالتهابات المزمنة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المفاصل والجسم بشكل عام.

5. يحسن البشرة والمظهر

الرمان من الفواكه التي تعزز إنتاج الكولاجين، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة المبكرة.

اقرأ أيضًا:

قبل بداية المدارس.. أطعمة ممنوع وضعها في اللانش بوكس

حكاية أغرب مطعم في العالم.. يقدم أطباقا تطفو في الهواء

بيلا حديد تكشف معاناتها مع مرض لايم.. تعرّف على الأعراض وطرق الوقاية

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

8 طرق فعالة لخفض الكوليسترول الضار.. عليك اتباعها