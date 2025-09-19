5 فوائد لتناول ثمرة من الموز يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الموز من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، بل أيضًا لفوائده الغذائية المتعددة.

فيما يلي أبرز 5 فوائد لتناول الموز يوميًا وفق "healthline".

1. تعزيز الطاقة بشكل طبيعي

الموز غني بالكربوهيدرات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله وجبة مثالية قبل ممارسة الرياضة أو أثناء اليوم لزيادة النشاط دون الاعتماد على السكريات المصنعة.

2. تحسين صحة القلب وضبط ضغط الدم

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يساهم في موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

3. دعم الهضم والوقاية من الإمساك

الألياف الطبيعية الموجودة في الموز، خاصة النوع القابل للذوبان، تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يقلل من مشاكل الإمساك والشعور بالانتفاخ.

4. تقوية المناعة بفضل الفيتامينات

الموز يحتوي على فيتامين C وفيتامين B6، وهما عنصران مهمان لدعم جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

5. تحسين المزاج وتقليل التوتر

الموز غني بمادة التربتوفان التي يحولها الجسم إلى سيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالراحة.

لذلك يعتبر الموز من الأطعمة التي تساعد على تقليل التوتر والقلق.