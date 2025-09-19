ماذا يحدث للفواكه عند حفظها في الفريزر فترة طويلة؟

يلجأ الكثيرون إلى تخزين الفواكه في الفريزر للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، خاصة في غير مواسمها. ورغم أن التجميد يساعد على منع التلف، إلا أن بقاء الفواكه لفترة طويلة داخل الفريزر يسبب عدة تغييرات في الشكل والطعم والقيمة الغذائية، وفقًا لـ news18.

فقدان القوام الطازج

مع مرور الوقت، تتكون بلورات ثلجية داخل أنسجة الفاكهة، ما يؤدي إلى تفكك الألياف وفقدان القوام المقرمش أو الطري الطبيعي، لتصبح الفاكهة أكثر ليونة عند إذابتها.

تغيّر في الطعم والرائحة

بقاء الفواكه فترة طويلة قد يغير من نكهتها الطبيعية، فبعضها يصبح أقل حلاوة أو يكتسب طعمًا باهتًا، خاصة الفواكه الغنية بالماء مثل الفراولة والبطيخ.

انخفاض القيمة الغذائية

رغم أن التجميد يحافظ على الفيتامينات والمعادن إلى حد كبير، إلا أن التخزين الطويل يقلل تدريجيًا من فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة.

تغيّر اللون

قد يتغير لون الفواكه بمرور الوقت داخل الفريزر، حيث تبهت ألوانها أو تميل إلى الاسمرار نتيجة الأكسدة والتجميد المستمر.

كيف نحافظ على الفواكه المجمدة؟

1- حفظها في أكياس محكمة الإغلاق لتقليل تعرضها للهواء.

2- تقطيعها أو تجهيزها في حصص صغيرة قبل التجميد.

3- استهلاكها خلال 3 إلى 6 أشهر للحصول على أفضل جودة وطعم

اقرأ أيضا:

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

رجل صيني يكرم جدته المتوفاة بطريقة غريبة.. لن تتخيل ما فعله

"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"