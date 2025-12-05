ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟

استعرضت الفنانة ياسمين صبري، إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، قمر، أجمل فستان، ما شاء الله، تجنني".

يذكر أن، ياسمين صبري لم تحدد حتى الآن أي أعمال لموسم دراما رمضان 2026، وخاضت رمضان الماضي بمسلسل"الأميرة ضل حيطة".