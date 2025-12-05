إعلان

ياسمين صبري تستعرض إطلالتها بمهرجان البحر الأحمر..والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:40 ص 05/12/2025
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري تستعرض فستانها
    ياسمني صبري بمهرجان البحر الأحمر
    أناقة ياسمين صبري
    ياسمين صبري تستعرض جمالها
    إطلالة ياسمين صبري

استعرضت الفنانة ياسمين صبري، إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، قمر، أجمل فستان، ما شاء الله، تجنني".

يذكر أن، ياسمين صبري لم تحدد حتى الآن أي أعمال لموسم دراما رمضان 2026، وخاضت رمضان الماضي بمسلسل"الأميرة ضل حيطة".

ياسمين صبري مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية إنستجرام ياسمين صبري

