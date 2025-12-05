ياسمين صبري تستعرض إطلالتها بمهرجان البحر الأحمر..والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
11:40 ص 05/12/2025
استعرضت الفنانة ياسمين صبري، إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، قمر، أجمل فستان، ما شاء الله، تجنني".
يذكر أن، ياسمين صبري لم تحدد حتى الآن أي أعمال لموسم دراما رمضان 2026، وخاضت رمضان الماضي بمسلسل"الأميرة ضل حيطة".