انتصار السيسي في اليوم العالمي للتطوع: شكرًا لكل خطوة أحدثت فرقًا

كتب : محمد نصار

03:35 م 05/12/2025

السيدة انتصار السيسي

كتب- محمد نصار:

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة دعم وتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها على فيسبوك: في اليوم العالمي للتطوع أتوجه بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين.

وأضافت: المتطوعون هم القوة الحقيقية التي تصنع الأمل وتبني وطنًا أكثر إنسانية ورحمة، شكرًا لكل يد ساعدت، ولكل قلب احتوى، ولكل خطوة أحدثت فرقًا.

