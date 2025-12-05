انتصار السيسي في اليوم العالمي للتطوع: شكرًا لكل خطوة أحدثت فرقًا
كتب : محمد نصار
السيدة انتصار السيسي
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة دعم وتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها على فيسبوك: في اليوم العالمي للتطوع أتوجه بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين.
وأضافت: المتطوعون هم القوة الحقيقية التي تصنع الأمل وتبني وطنًا أكثر إنسانية ورحمة، شكرًا لكل يد ساعدت، ولكل قلب احتوى، ولكل خطوة أحدثت فرقًا.
