وكيل وزارة الأوقاف بأسوان يفتتح مسجد الزبير بن العوام (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الشيخ الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وسمير سعيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب، الذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، على مساحة إجمالية بلغت 355 مترًا مربعًا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن افتتاح المساجد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير دور العبادة بمحافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للتوسع في إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجاري، حيث بلغ عددها حتى الآن 64 مسجدًا منذ بداية يناير على مستوى مراكز ومدن المحافظة.