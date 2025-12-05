أمن المنافذ يضبط قضيتي تهريب وينفذ 316 حكمًا قضائيًا

أعلن قطاع أمن المنافذ عن حصيلة جهوده المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية وتنفيذ 316 حكمًا قضائيًا متنوعًا مع تحرير 3569 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 52 قضية في مجال الأمن العام وقضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والقضايا، وتستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.