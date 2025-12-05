إعلان

أمن المنافذ يضبط قضيتي تهريب وينفذ 316 حكمًا قضائيًا

كتب : علاء عمران

03:31 م 05/12/2025

حملة أمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن قطاع أمن المنافذ عن حصيلة جهوده المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية وتنفيذ 316 حكمًا قضائيًا متنوعًا مع تحرير 3569 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 52 قضية في مجال الأمن العام وقضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والقضايا، وتستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنفيذ أحكام الداخلية حملة تهريب هجرة غير شرعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر