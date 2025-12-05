آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تحقق إنجازًا لافتًا في مسابقة

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فعاليات ختام أسبوع البحث والابتكار المصري - الأوروبي 2025، وذلك بحضور عدد من السفراء الأوروبيين، والمستشارين الثقافيين والعلميين، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي القطاعات الأكاديمية والصناعية.

جاءت الفعالية الختامية للأسبوع الذي أقيم في عدة محافظات بمشاركة واسعة من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة العلمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبهدف تعزيز التعاون العلمي وتوسيع مشاركة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية.

ورحب الوزير بالسفيرة إيخهورست وسفراء رومانيا وإسبانيا وممثلي الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة طوال أيام الأسبوع تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، والتي أصبحت نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة.

وأشار إلى أن الأسبوع شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة والحوارات المتخصصة والاجتماعات الثنائية، موضحًا أن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج Horizon Europe يمثل خطوة مهمة تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين، وتضع مسؤوليات إضافية على المؤسسات الوطنية لتعزيز التنافسية وتطوير الجاهزية العلمية.

وأضاف الوزير، أن الجلسة الختامية ركزت على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاستراتيجية التي ستحدد مسار التعاون في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك تحديد أولويات البحث المشترك، وتعزيز دور مصر كمحور يربط شبكات البحث بين أوروبا والمتوسط وإفريقيا، وتسريع منظومة نقل التكنولوجيا وتعظيم الأثر الاقتصادي والصناعي للأبحاث.

وأكد اهتمام الدولة بدعم مراكز التميز وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأوروبية والإفريقية، إلى جانب دعم الأبحاث التطبيقية وربطها بالصناعة، وتمكين الشركات الناشئة من دخول الأسواق الأوروبية.

وكشف أن عام 2026 سيشهد تنفيذ خطوات جديدة لتعزيز تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم نقاط الاتصال، وتطوير برامج التدريب، وتوسيع منصات التشبيك، وتفعيل مكتب التعاون الأوروبي لخدمة أولويات التنمية الوطنية.

من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، أن أسبوع البحث والابتكار عكس الطموح المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لبناء مستقبل أفضل، مضيفة: "نحن نستثمر معًا في المعرفة والابتكار وبناء القدرات من أجل الازدهار والاستقرار عبر ضفتي المتوسط"، مشيرة إلى أهمية دور مصر كبوابة للقارة الإفريقية.

وأعرب عدد من السفراء وممثلي البعثات الأوروبية عن تقديرهم للإنجازات المحققة خلال الأسبوع، والتجديدات الأخيرة في اتفاقيات التعاون، سواء عبر برنامج أفق أوروبا أو بريما وغيرها من الاتفاقيات التي عززت التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

وشهدت الفعالية الاتفاق على التركيز على ملفات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وترابط المياه والطاقة والغذاء، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية للأمن الصحي.

وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي، أهمية تعزيز نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري بما يحول مخرجات البحث إلى قيمة سوقية وفرص عمل، مع تفعيل آليات التمويل الأوروبي لخدمة الأولويات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن المناقشات أسفرت عن وضع الأولويات الاستراتيجية للتعاون خلال 2026–2028، مع تعزيز تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، وخاصة Horizon Europe.

وافتتح الوزير والسفيرة إيخهورست، عقب الجلسة، مكتب التعاون المصري–الأوروبي للبحوث والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى دعم الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرية والأوروبية.

وشهد الأسبوع أكثر من 20 ورشة عمل متخصصة حول التمويل وكتابة المقترحات، ويومًا للفضاء في وكالة الفضاء المصرية، وأيامًا للآثار في المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى قوافل جامعية في عدد من الجامعات.

ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمكتب التعاون المصري–الأوروبي في يناير 2026، لمتابعة تنفيذ أجندة التعاون المشتركة للفترة 2026–2028.

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة