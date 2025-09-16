ما سبب الشعور بقبضة القلب والخوف الدائم؟.. استشاري يكشف السر

كتبت- شيماء مرسي

يشعر العديد من الأشخاص بضيق في القلب وخوف دائم، ويمكن أن يكون هذا الشعور ناتج عن أسباب نفسية لا يعرفها كثيرون.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أسباب هذه الظاهرة الشائعة، وفقا لما كشفته الدكتورة رشا عبد الجبار، أخصائية الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

-العقل الغير واعي بمجرد أن يشعر بالخطر يرسل إشارات للجسم وهذا يجعل الغدة الكظرية تفرز الأدرينالين مما يسبب سرعة ضربات القلب.

-الضغوطات المتزايدة والمسؤوليات والمستمرة في الحياة بشكل عام.

-التفكير في الأفكار السلبية دائما.

-القلق والتوتر المستمر والخوف من المستقبل.

-الخوف غير المبرر، وهذا شعور غير حقيقي.

نصيحة مهمة

بمجرد شعور الإنسان بالخوف والقلق أو قبضة القلب، من الضروري استشارة الطبيب المختص للتعامل مع الحالة بشكل صحيح.