يهدد القلب والأوعية الدموية.. مشروب يرفع السكر في الدم

كتبت: رودينا ضوه

يلجأ كثير من الأشخاص إلى مشروبات الطاقة يوميًا ظنًا منهم أنها الحل الأمثل لمقاومة التعب وزيادة التركيز، دون الانتباه إلى آثارها الجانبية على المدى الطويل، فهذه المشروبات تحتوي على نسب عالية من الكافيين والسكر والمنشطات التي قد تؤثر سلبًا على صحة، ومع تكرار تناولها يومًا بعد يوم، قد تظهر مضاعفات غير متوقعة.

التأثيرات على القلب والأوعية الدموية :

أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك مشروبات الطاقة يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم الشرياني، وتمدد الشرايين، وتكوين تمدد الأوعية الدموية، وتشريح وتمزق الشرايين الكبيرة، وفقًا لموقع timesofindia.

الآثار العصبية والنفسية

عادة ما يسبب تناول جرعات تساوي 200 ملج أو أكثر تسممًا بالكافيين، مصحوبًا بأعراض مثل القلق والأرق وارتعاش العضلات والأرق ونوبات من ضيق التنفس، كما قد يسبب صداعًا يوميًا حادًا ومزمنًا، كما تعتبر الهلوسة شائعة لدى من يستهلكون أكثر من 300 ملج من الكافيين يوميًا.

التأثيرات على الجهاز الهضمي والأيض

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر تتراوح بين 21 و34 جرامًا لكل أونصة، على شكل سكروز أو جلوكوز أو شراب الذرة عالي الفركتوز، يزيد تناولها يوميًا، أو حتى أكثر من مرة، من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني، كما أن زيادة تناول الكافيين تقلل من حساسية الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تأثيرات الأسنان

تأثير استهلاك المشروبات الغازية على تآكل الأسنان، يسبب استهلاك مشروبات الطاقة زيادة في تآكل الأسنان بمقدار 2.4 ضعف، نظرًا لانخفاض درجة حموضتها وارتفاع نسبة السكر فيها.