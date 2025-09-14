ما سبب الشعور بالتعب المستمر؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى بريغهام عن وجود علاقة بين التعب المزمن والنظام الغذائي والهرمونات، وليس فقط الأسباب النفسية كالاكتئاب والقلق.

ووجد الباحثون أن بعض المصابين بالتعب المزمن يعانون من اضطراب النعاس المفرط أثناء النهار حيث ينام المصابون بانتظام خلال النهار ويقضون ساعات طويلة في النوم ليلا.

وبعد تحليل عينات دم من حوالي 6000 مشارك، تمكن الباحثون من تحديد سبعة مستقلبات (جزيئات طبيعية في الجسم) من أصل 877 جزيئا، والتي ترتبط بشكل مباشر باضطراب النعاس المفرط، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أن النظام الغذائي والعوامل الجينية قد يؤديان دورا مهما في اضطرابات النوم.

وأظهرت النتائج أن حمض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنيين يرتبطان بانخفاض خطر النعاس أثناء النهار، في حين ارتبطت بعض المستقلبات الأخرى مثل التيرامين الموجود في الأطعمة المخمرة وشديدة النضج بزيادة الشعور بالتعب وضعف جودة النوم ليلا، خصوصا لدى الرجال.

وأوضح الباحثون أن تأثير بعض الجزيئات يختلف بين الجنسين، إضافة إلى دور هرمونات مثل البروجسترون في تنظيم النوم عبر ارتباطها بإنتاج الميلاتونين.

ورغم أن هذه النتائج تفتح الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة تشمل تعديلات غذائية، أشار الفريق إلى أن الدراسة واجهت بعض القيود، مثل صعوبة تحديد القيمة الدقيقة للمستقلبات.

وأكد الدكتور فقيه أن الخطوة التالية ستكون إجراء تجربة سريرية لتقييم ما إذا كان إدخال أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 عبر النظام الغذائي قد يساهم في تقليل اضطرابات النوم.

وتعد أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 من الدهون الأساسية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لوظائف الخلايا.

وتتميز بخصائص مضادة للالتهابات وتدعم صحة الدماغ والقلب، بينما تؤدي أوميجا 6 دورا في الاستجابات الالتهابية.

وتوجد أوميجا 3 بكثرة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، وكذلك في بذور الكتان والشيا والجوز، فيما تتوافر أوميجا 6 بشكل رئيسي في الزيوت النباتية مثل فول الصويا والذرة ودوار الشمس، إضافة إلى المكسرات والبذور.

لذا يجب تناول الأسماك الزيتية مرتين أسبوعيا على الأقل، مع تعزيز المصادر النباتية الغنية بأوميجا 3، للحفاظ على توازن صحي بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6.

