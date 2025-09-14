طعام يقوي المناعة ويحسن امتصاص الحديد.. احرص على تناوله

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن البصل يساعد على تقوية المناعة والوقاية من جلطات الدم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

وأضافت: "البصل يقوي المناعة ويساعد على تحسين امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين المسؤول عن جمال الشعر ومرونة الأوعية الدموية والغضاريف والأوتار."

وأوضحت: "البصل يحتوي على مبيدات نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للجراثيم، وهو أمر مهم خصوصا في موسم البرد".

وتابعت: "البصل غني بالبيتا كاروتين التي تساعد على تجديد الأغشية المخاطية، مما يجعل اختراق الفيروسات والبكتيريا أكثر صعوبة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض.

وأشارت الخبيرة إلى أن البصل غني بالكيرسيتين، مضاد الأكسدة الذي يقوي الشعيرات الدموية، وقد لوحظ أن استخدامه يساهم في منع تكون جلطات الدم لدى المتعافين من كوفيد-19.

ويتميز البصل الأحمر بأعلى نسبة من الكيرسيتين، بينما يحتوي البصل الأصفر على بيتا كاروتين وكاروتينات زياكسانثين ولوتين الضرورية لصحة العين، وفقا لـ "m24".

ويحتوي أي نوع من البصل على مواد مفيدة، لذا يجب إضافته إلى النظام الغذائي، بشرط تناوله باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة أو البنكرياس، لأن البصل من الخضروات الحارة جدا وقد يسبب نوبات ألم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ألم المعدة بعد تناول البصل، يجب سلقه لفترة قصيرة قبل تناوله لإزالة المرارة.

وقد تساعد هذه الطريقة على تقليل محتوى فيتامين سي، لكنها تسهم في امتصاص أفضل للبيتا كاروتين.

اقرأ أيضا:

ما خطورة إصابة كبار السن بالإنفلونزا؟

مشروب خارق يحارب الأرق ويقوي المناعة والجهاز الهضمي

احترس.. 4 فئات ممنوعة من تناول الأناناس

دراسة: النظام النباتي يحارب الإصابة بالسرطان

كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الدماغ؟