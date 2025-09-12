4 فوائد مذهلة لشرب كوب من الجوافة في موسمها.. صحة وطاقة في كل رشفة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الجوافة فاكهة مشهورة بطعمها الحلو والعطري، وتكتسب أهميتها الغذائية خصوصًا حين تُؤكل طازجة في موسمها.

كوب واحد من قطع الجوافة يمنحك خليطًا مفيدًا من الفيتامينات والمعادن والألياف ومركبات مضادة للأكسدة.

ما يجعلها إضافة سهلة ومثمرة لروتينك الغذائي.

فيما يلي يستعرض لكم موقع "مصراوي" 4 فوائد رئيسية لتناول كوب جوافة طازجة في موسمها، "Cleveland Clinic".

دفعة قوية للمناعة بفيتامين C

كوب الجوافة غنيّ بفيتامين C الذي يدعم الجهاز المناعي ويساعد خلايا الجسم على مقاومة العدوى ويعزّز من إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد.

تناول الجوافة الطازجة يوفّر نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي لفيتامين C مقارنة بفواكه أخرى، لذا هي خيار ممتاز لتعزيز المناعة في موسمها.

تحسين الهضم والشعور بالشبع بفضل الألياف

الجوافة تحتوي على كميات جيدة من الألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك.

الألياف أيضاً تبطئ امتصاص السكّر فتُعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يفيد في التحكم في الشهية ودعم إدارة الوزن عند إدراجها كوجبة خفيفة.

دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم والسكر

تحتوي الجوافة على معادن مهمة مثل البوتاسيوم بالإضافة إلى الألياف ومركبات نباتية قد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول.

كما أن الألياف والبنية الغذائية للجوافة تجعلها خيارًا مناسبًا لمراقبة استجابة سكر الدم عند تناولها باعتدال.

هذه الخصائص تساهم في حماية القلب عند اتباع نظام غذائي متوازن.

مضادات أكسدة لحماية الخلايا والبشرة والدماغ

الجوافة غنية بمضادات أكسدة متعددة مثل الفلافونويدات والليكوبين والفيتامينات التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

هذا الوقاء الجزيئي يرتبط بتقليل مخاطر الأمراض المزمنة ومساعدة الجلد والدماغ على مقاومة التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي قد يساهم في الحفاظ على مظهر البشرة وصحة وظائف الدماغ مع التقدّم في العمر.