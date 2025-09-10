أبرزها تقليل الحموضة.. 4 فوائد اللمون بالنعناع على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

اللمون بالنعناع يعد خيارًا رائعًا للبداية ليومك، يعطي الجسم دفعة من النشاط والحيوية، ويساعد على الانتعاش، والشعور بالتحرر من القيود، فهو مشروب صحي وأيضًا يعطي شعور بالسعادة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" فوائد الليمون بالنعناع، على صحة الجسم، وفق لما جاء في موقع، "The Times of India".

تقليل الحموضة وتهدئة المعدة

يُساعد مزيج الليمون مع النعناع في التخفيف من حرقة المعدة والحموضة، إذ يعمل النعناع كمهدئ للجهاز الهضمي، بينما يحتوي الليمون على مركبات مضادة للالتهاب قد تساهم في تهدئة بطانة المعدة وتخفيف الانزعاج.

تسريع الهضم وتنظيم الأمعاء

هذا المشروب غني بالألياف والمركبات التي تحفز إفراز الإنزيمات والهضم، مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

كما أن النعناع يخفف الغازات وينشط الجهاز الهضمي برفق.

مكافحة الالتهاب وتأثيرات الإجهاد التأكسدي

اللمون مليئة بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والفيتامينات (A – C)، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة والالتهابات.

أما النعناع فيضيف خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يعزز تأثيره الوقائي على الخلايا.

دعم المناعة وصحة الفم

يحتوي مزيج الليمون والنعناع على خليط غني من الفيتامينات (مثل A وC) والمعادن ومضادات البكتيريا.

هذا يعزز المناعة ويدعم صحة الفم، ويمنحك نفسًا منعشًا ويساهم في الوقاية من بعض الالتهابات.