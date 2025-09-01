"سم بطيء" يهدد ذاكرتك.. أطعمة يومية تدمر خلايا الدماغ

كتبت - نرمين ضيف الله:

قد تبدو بعض الأطعمة اليومية غير ضارة، بل شهية وسهلة التحضير، لكنها في الواقع أشبه بـ"سم بطيء" يهاجم خلايا الدماغ بصمت، ويتسبب في ضعف الذاكرة، وانخفاض الكتلة العصبية، وقد يقود إلى الإصابة بالخرف المبكر.

فيما يلي، نستعرض أبرز هذه الأطعمة وتأثيرها السلبي على الدماغ، وفقًا لما أورده موقع New York Post.

1- الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة

تشمل الأطعمة مثل الخبز الأبيض، المخبوزات الجاهزة، والبطاطس المقلية. تؤدي هذه العناصر إلى تقلبات حادة في مستوى السكر بالدم، مما يحفّز التهابات عصبية تُضعف القدرة على التفكير واتخاذ القرار.

أما السكر المضاف في الحلويات والمشروبات الغازية، فقد ثبت ارتباطه بتراكم بروتينات في الدماغ تُعد مؤشراً مبكرًا للإصابة بمرض الزهايمر.

2- الدهون المتحولة

توجد في المارجرين، الحلويات المعلبة، المقليات، والمعجنات الصناعية. تؤدي إلى التهابات مزمنة في خلايا الدماغ، وتُضعف الذاكرة، وتزيد خطر الإصابة بالخرف.

3- طرق الطهي عالية الحرارة

القلي أو الشواء في درجات حرارة مرتفعة يُنتج مركبات ضارة تُحفز الالتهاب والأكسدة داخل خلايا الدماغ. وقد وجدت أبحاث أن هذه المركبات ترتبط بتغيرات عصبية مشابهة لما يُلاحظ في مرضى الزهايمر.

4- المحليات الصناعية

تؤدي إلى التهاب عصبي واختلال في توازن بكتيريا الأمعاء، ما يؤثر على التركيز والذاكرة، ويرفع من احتمالية الإصابة بالخرف على المدى الطويل.

