ليست مجرد وجبة خفيفة.. فوائد لا تعرفها لـ المكسرات

كشفت أبحاث علمية أن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة غنية بالطاقة، بل هي عنصر غذائي قادر على دعم الصحة العامة وإبطاء مظاهر التقدم في العمر.

دراسة إسبانية نشرت في مجلة "Antioxidants" أشارت إلى أن تناول 25 جراما من الفول السوداني المحمص بقشرته يوميا، ولمدة ستة أشهر متواصلة، ساعد مجموعة من الشباب الأصحاء على الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي الأجزاء الطرفية من الكروموسومات المسؤولة عن حماية المادة الوراثية.

وأكد خبراء التغذية أن المكسرات تحتوي على تركيز عالٍ من المغذيات والعناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ورغم أنها لا تغني عن النوم الجيد أو النشاط البدني، فإنها تمثل عنصراً أساسياً ضمن نمط غذائي مضاد للالتهابات ويدعم حيوية الجسم.

أنواع المكسرات وفوائدها الصحية

الجوز: غني بحمض ألفا-لينولينيك (أوميجا 3 النباتية) ويعزز مرونة الأوعية الدموية.

اللوز: مصدر لفيتامين E والمغنيسيوم، يساعد في تحسين صحة الجلد وتوازن الدهون في الدم.

الفستق: يحتوي على الكاروتينويدات مثل اللوتين والزياكسانثين الضروريين لصحة العين والرؤية.

البندق: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويدعم صحة القلب والقدرات الإدراكية.

الكاجو: يحتوي على النحاس والزنك، وهما عنصران أساسيان في عمل الأنزيمات المضادة للأكسدة.

الجوز البرازيلي: يعد أغنى المصادر الطبيعية بالسيلينيوم الذي يلعب دوراً في عمل إنزيمات الدفاع الخلوية.

الصنوبر: يحتوي على كمية مضاعفة من الفيتامينات والمعادن مقارنة بأنواع أخرى، ويساعد في تجديد الخلايا وتحسين النشاط البدني.

الفول السوداني: رغم تصنيفه نباتياً كبقوليات، فإنه يعامل غذائياً كمكسرات، وهو غني بالنياسين والفلافونويدات المفيدة للدورة الدموية والطاقة.

الكمية الموصى بها

المكسرات عالية القيمة الغذائية لكنها أيضاً غنية بالسعرات الحرارية، الباحثون أوصوا بمتوسط استهلاك يومي يصل إلى 30 غراماً للبالغين الأصحاء.

يمكن أن تصل الكمية إلى 50 أو 60 جراماً كحد أقصى للأشخاص النشطين وذوي الوزن الطبيعي، أما الأطفال ومن يعانون من زيادة الوزن، فيُفضل ألا تتجاوز الكمية 15 إلى 20 جراماً يومياً.

وفي حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي أو حساسية غذائية، يجب تحديد الحصة المناسبة بشكل فردي مع الطبيب.