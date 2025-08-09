غذاء ودواء في آنٍ واحد.. 3 فوائد مذهلة لعسل النحل

عسل النحل من أقدم الأطعمة الطبيعية التي استخدمها الإنسان ليس فقط لتحلية الطعام، بل أيضًا للعلاج والتجميل.

يحتوي العسل على مزيج فريد من الفيتامينات، والمعادن، والإنزيمات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، مما يجعله "غذاء خارقًا" بحق.

في هذا التقرير، نستعرض 3 فوائد مثبتة علميًا لعسل النحل، وفق "Healthline".

يعزز صحة الجهاز المناعي

العسل الطبيعي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله مفيدًا في دعم مناعة الجسم.

كما يحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وتحفيز إنتاج الخلايا المناعية تناول ملعقة صغيرة من العسل يوميًا يمكن أن يساهم في تقوية دفاعات الجسم الطبيعية، خاصة خلال مواسم نزلات البرد والإنفلونزا.

يساعد في تهدئة السعال وتحسين صحة الحلق

واحدة من أكثر الفوائد شهرة لعسل النحل هي قدرته على تهدئة السعال، خاصة عند الأطفال فوق عمر السنة.

يساعد في التئام الجروح والحروق

يُستخدم العسل منذ قرون كعلاج موضعي للجروح، وقد دعمت الأبحاث الحديثة هذه الاستخدامات، إذ تبين أن له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في منع العدوى وتعزيز شفاء الجلد.