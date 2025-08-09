وداعًا لألم العظام.. بهار بسيط يقدم لك حماية مذهلة

في ظل نمط الحياة السريع والتغذية غير المتوازنة، يعاني الكثيرون من آلام العظام والمفاصل مبكرًا، حتى قبل التقدم في السن.

لكن هل تعلم أن الحل يكون موجودًا في مطبخك؟ نعم، إنه "الكركم"، ذلك البهار الذهبي الذي يُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي، وقد أثبت العلم الحديث دوره الفعّال في دعم صحة العظام ومكافحة الالتهابات.

في هذا التقرير، نستعرض كيف يمكن للكركم أن يكون درعًا طبيعيًا يحميك من آلام العظام ويعزز صحة مفاصلك، وفق "Healthline".

الكركم.. مضاد طبيعي للالتهابات

الكركم يحتوي على مركب فعال يُعرف باسم الكركمين، وهو العنصر المسؤول عن خواصه المضادة للالتهابات.

الكركمين يعمل بفعالية تشبه بعض الأدوية المضادة للالتهاب، لكن دون آثارها الجانبية، ما يجعله خيارًا طبيعيًا آمنًا لتخفيف ألم المفاصل والعظام.

يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل

تشير مراجعات طبية حديثة إلى أن تناول مكملات الكركمين بانتظام ساعد المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام في تقليل الشعور بالألم وتحسين حركة المفصل.

كما لوحظ انخفاض في علامات الالتهاب لديهم بعد أسابيع من الاستخدام.

يُعزز كثافة العظام ويحارب هشاشتها

إضافة إلى تخفيف الالتهاب، يعمل الكركم على تحفيز نمو خلايا العظام ومنع تدهور الكثافة العظمية، خاصة مع التقدم في العمر.

ويعتقد الباحثون أن خواصه المضادة للأكسدة تلعب دورًا مهمًا في منع تلف خلايا العظام الناتج عن الجذور الحرة.

أفضل طرق استخدام الكركم لصحة العظام

يمكن استخدام مسحوق الكركم في الطهي، وإضافته إلى الشوربة أو الأرز أو الحليب.

يُفضل تناوله مع الفلفل الأسود، لأنه يحتوي على مادة "البيبيرين" التي تعزز امتصاص الكركمين في الجسم.