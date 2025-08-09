طعام خارق في مطبخك.. درع طبيعي ضد السرطان

هناك بعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا تحمل فوائد صحية لا تُقدّر بثمن، بل وتساهم في الوقاية من أمراض خطيرة مثل السرطان.

من بين هذه الأطعمة "الثوم"، الذي أثبتت الدراسات أن له تأثيرات قوية مضادة للأورام.

في هذا التقرير نكشف عن كيف يمكن لطعام بسيط أن يصبح خط الدفاع الأول ضد أكثر الأمراض فتكًا، وفق "Healthline".

الثوم من أكثر المكونات الطبيعية التي تم دراستها فيما يتعلق بالوقاية من السرطان. ويحتوي الثوم على مركبات كبريتية نشطة، مثل "الأليسين"، وهي المسؤولة عن رائحته المميزة، وأيضًا عن خواصه المضادة للسرطان. تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تدمير الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

كيف يعمل الثوم على مقاومة السرطان؟

بحسب باحثين من معاهد الصحة الأميركية، يقوم الثوم بعدة آليات لمواجهة الخلايا السرطانية، منها تثبيط نمو الأورام، وتعطيل تكون الأوعية الدموية المغذية للخلايا السرطانية، بالإضافة إلى تحفيز الجسم على التخلص من السموم والمواد المسرطنة.

كما أن الثوم يُعزّز مناعة الجسم، مما يجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

أنواع السرطان التي قد يساعد الثوم في الوقاية منها

تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل سرطان القولون والمعدة، وكذلك سرطان المريء والبنكرياس. ويرتبط ذلك بالاستهلاك المستمر للثوم النيء أو المطبوخ، أو حتى كمكمل غذائي.

ما الكمية المناسبة من الثوم للحصول على فوائده؟

وفقًا للخبراء، فإن تناول فص إلى فصين من الثوم النيء يوميًا قد يكون كافيًا لجني فوائده الصحية، مع الانتباه إلى عدم الإفراط في الكمية لتجنب تهيج المعدة.

يُفضّل أيضًا سحق الثوم وتركه لبضع دقائق قبل الطهي، لتنشيط المركبات الفعالة فيه مثل "الأليسين".