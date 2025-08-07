آلاف الإصابات بفيروس شيكونغونيا في الصين.. هل سجلت مصر أي حالات؟

كتب - محمود عبده:



سجلت الصين أكثر من 7 آلاف إصابة بفيروس "شيكونغونيا" منذ يونيو 2025، وفقا لما أعلنته جهات رسمية صينية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الصحية العاجلة.

وعلق الدكتور محمد الحسيني، استشاري طب الباطنة والجهاز الهضمي، موضحا أن فيروس "شيكونغونيا" ينتقل عبر لدغات البعوض المصاب، وتبدأ أعراضه في الظهور خلال أسبوع من الإصابة.

و في تصريحاته لـ"مصراوي"، أشار الحسيني، إلى أن أعراض الفيروس تشمل الطفح الجلدي، وتورم المفاصل، والصداع، وآلام العضلات، لافتا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات تشمل حديثي الولادة، والأطفال، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة.





مصر آمنة من الفيروس

وأكد استشاري الباطنة أن مصر حاليا آمنة من الفيروس، إذ لم تسجل وزارة الصحة أي حالة إصابة بـ"شيكونغونيا"، مشددا على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية من لدغات البعوض، للحد من خطر انتقال أي أمراض مشابهة.

في المقابل، أطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "CDC" تحذيرا صحيا جديدا هذا الشهر، دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر واتباع "احتياطات مشددة" عند السفر إلى الصين، في ظل تفش واسع للفيروس، خاصة في مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد.

ولم يقتصر التحذير الأمريكي على الصين فقط، بل شمل دولا أخرى شهدت تفشيا للفيروس، منها بوليفيا وكينيا وسريلانكا، إضافة إلى وجهات سفر شهيرة مثل البرازيل، كولومبيا، الهند، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين وتايلاند، في ظل مخاوف من انتقال العدوى عبر حركة السفر الدولية.

استجابة صينية متعددة الوسائل تشمل الطائرات المسيرة

في مواجهة الأزمة، أطلقت السلطات الصينية خطة طوارئ شاملة تهدف إلى الحد من انتشار البعوض والسيطرة على الفيروس.

وتضمنت الإجراءات تنفيذ حملات رش موسعة للمبيدات في الشوارع، والأحياء السكنية، ومواقع البناء، إلى جانب تركيب شباك واقية على النوافذ والأبواب، وتكثيف حملات التوعية بين السكان.

وبحسب ما بثه التلفزيون الصيني، استخدمت فرق المكافحة طائرات مسيرة لرصد مواقع تجمعات المياه الراكدة، التي تعد بيئة خصبة لتكاثر البعوض.

كما فرضت السلطات غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف يوان "نحو 1400 دولار أمريكي" على من لا يلتزم بتفريغ المياه من الحاويات المكشوفة، مهددة بقطع التيار الكهربائي عن المخالفين في بعض الحالات.

