تناولها.. 6 أطعمة تقلل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

الخرف والزهايمر من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن، هناك أطعمة توفر للجسم مغذيات صحية مضادة للالتهابات تسهم في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

التوت

يحتوي التوت على الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية تقلل من الالتهاب وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسهم في حمايته من التدهور المعرفي، حتى لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخرف وراثيًا.

الخضراوات الورقية

تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير يرتبط بتباطؤ تدهور الذاكرة وتحسين التفكير، ما يساعد على الحفاظ على النشاط الذهني لفترة أطول.

الجوز

غني بالدهون الصحية مثل أوميجا 3، ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تعزيز الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

الأسماك

ترتبط زيادة استهلاك الأسماك بتحسن الإدراك لدى كبار السن وانخفاض خطر الخرف، تعمل دهون الأسماك على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز، وخاصة عند استخدامه ضمن نظام غذائي صحي، بتحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

البقوليات

يرتبط تناول البقوليات بامتلاك كبار السن لذاكرة أفضل ومهارات تفكير حادة، مع انخفاض خطر الإصابة بالخرف.