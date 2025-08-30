احرص عليه.. 5 فوائد للأناناس على صحة الجسم

فاكهة الأناناس الاستوائية تجمع بين مذاقها الحلو المنعش وفوائدها الصحية الغنية، فهي أقرب ما يكون لمُغذٍّ طبي طبيعي يزيد حيويتك، ينعش بشرتك، ويعزز صحة جهازك من الداخل.

فوائد الأناناس وفق "هيلث لاين".

غني بالمغذيات ومضاد قوي للأكسدة

الأناناس مليء بفيتامين C، والمنغنيز، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم ووقايته من الالتهاب والتلف الخلوي.

كوب واحد فقط (حوالي 165 جرامًا) يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C التي تقوّي المناعة وتحفّز إنتاج الكولاجين، إلى جانب فيتامين B6 والنحاس بوتاسيوم.

يحسن الهضم ويقلّل الالتهاب

يحتوي الأناناس على إنزيم "بروميلين" الذي يساعد في هضم البروتين بشكل أكثر فعالية ويقلّل الانتفاخ بعد الوجبات.

كما يُظهر البروميلين خصائص مضادة للالتهاب، تساهم في تهدئة الأمعاء وعلاج بعض حالات الالتهاب المزمن.

يدعم صحة القلب ويوازن ضغط الدم

تساهم العناصر الغذائية في الأناناس—مثل البوتاسيوم، والمنغنيز، والفيتامين C—في دعم صحة القلب وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم. كما تساعد مضادات الأكسدة في حماية الأوعية الدموية من التصلّب ومشكلات القلب الشائعة.

يروي الجسم ويمنحه رطوبة طبيعية

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز الترطيب، خصوصًا في الطقس الحار.

هذا التركيز من السوائل والمعادن يجعل من الأناناس فاكهة مدعّمة بالجفاف والجهد.

يعزّز المناعة ويخفّض الالتهاب التنفسي

البروميلين وفيتامين C المتوافران في الأناناس يساعدان في تخفيف احتقان الحلق والسعال من خلال تفكيك المخاط وتخفيف التورم في المجاري التنفسية.