"كنز صحي في كوب واحد".. 5 فوائد مذهلة لعصير البرتقال

عصير البرتقال ليس مجرد مشروب منعش صباحًا، بل هو مشحون بالعناصر الغذائية المفيدة التي تساعد الجسم على تعزيز مناعته، دعم صحة القلب، والوقاية من مشاكل عديدة.

في السطور التالية، نكشف أبرز 5 فوائد صحية يستحقها هذا العصير الشهي، وفق لما جاء في "verywellhealth".

تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات

عصير البرتقال غني جدًا بفيتامين C، الذي يعزز عمل جهاز المناعة ويقلل الالتهابات ويساعد في حماية الخلايا من الضرر.

كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات التي تسهم في تقوية الاستجابة المناعية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب وخفض عوامل الخطورة

يُحتوى عصير البرتقال على البوتاسيوم والفولات، كما أن مضادات الأكسدة الفلافونويدية تساعد في خفض ضغط الدم الضار (LDL) ورفع الضغط الجيد (HDL)، مما يقلل المخاطر القلبية ويعزز صحة الأوعية الدموية.

الوقاية من حصى الكلى

يسهم عصير البرتقال في رفع درجة حموضة البول (pH)، ويحتوي على سيترات البوتاسيوم التي تساعد على منع ترسب الأملاح forming حصى الكلى.

مضاد للالتهابات ويحافظ على صحة الخلايا

عصير البرتقال تساهم في تقليل علامات الالتهاب مثل CRP وIL‑6، وذلك يعود إلى محتواه القوي من مضادات الأكسدة، مما يرفع فرص الوقاية من أمراض مزمنة كالقلب والسكري والتهاب المفاصل.

مغذٍ ومفيد لبناء العظام والهضم

عصير البرتقال، خاصة الأنواع المدعّمة، يحتوي على كالسيوم وفيتامين D اللذين يكملان بعضهما في تعزيز صحة العظام.

كما يعزز العصير الحركة الهضمية عند احتوائه على اللب أو الألياف، ويُحسن توازن السوائل عبر البوتاسيوم.