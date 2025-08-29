5 عصائر ترطب الجسم وتحمي من الجفاف فى الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية الأساسية من خلال التعرق، مما يعرضه لخطر الجفاف، شرب الماء هو أفضل طريقة لترطيب الجسم، ولكن هناك أيضاً بعض العصائر الطبيعية التي لا ترطب الجسم فحسب، بل تمنحه أيضاً الفيتامينات والمعادن التي تعوض ما فقده.

إليك 5 عصائر ترطب الجسم وتحمي من الجفاف في حر الصيف، وفقًا لـ healthline.

عصير البطيخ

يُعد البطيخ من أفضل الفواكه الصيفية المرطبة، فهو يتكون من أكثر من 90% من الماء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين C والليكوبين (مضاد للأكسدة) والبوتاسيوم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة.

ماء جوز الهند

يطلق عليه البعض "مشروب رياضي طبيعي"، فهو غني بالإلكتروليتات الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، والتي تساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم بسرعة. ماء جوز الهند خفيف ومنعش ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا بعد ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس.

عصير الليمون بالنعناع

هو مشروب صيفي كلاسيكي يجمع بين نكهة الليمون المنعشة وفوائد النعناع المبردة. الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، بينما يساعد النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي ويمنح شعورًا بالانتعاش الفوري. يمكن إضافة القليل من العسل للتحلية بدلًا من السكر.

عصير الخيار

قد يبدو غريبًا، لكن الخيار يتكون من حوالي 96% من الماء، مما يجعله واحدًا من أكثر الخضروات ترطيبًا. يمكن خلطه مع النعناع أو الليمون للحصول على مشروب منعش للغاية وقليل السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة.

عصير قصب السكر

بالإضافة إلى مذاقه الحلو اللذيذ، يعتبر عصير قصب السكر مشروب طاقة طبيعي يساعد على مقاومة الإرهاق الناتج عن الحر، وهو غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على مستويات الطاقة.

