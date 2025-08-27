ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الفول بدون إضافة زيت طعام؟

تناول الفول بدون إضافة زيت الطعام هو خيار صحي للغاية، ويُعد وجبة إفطار ممتازة توفر للجسم العديد من الفوائد الغذائية دون زيادة غير ضرورية في السعرات الحرارية أو الصوديوم، وفقًا لما قال أحمد صلاح.

زيادة الاستفادة من الألياف

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، الفول غني جدًا بالألياف الغذائية التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة، وتساعد في تحسين عملية الهضم، وتنظم مستويات السكر في الدم. عند تناول الفول بدون زيت، فإنك تزيد من كفاءة هذه الألياف في الامتصاص وتقليل الكوليسترول، لأن الزيت قد يؤثر على سرعة الهضم.

تقليل الدهون المشبعة وغير الصحية

وأكد، بعض أنواع الزيوت تحتوي على دهون مشبعة أو غير صحية، خاصة عند تسخينها. تناول الفول بدون زيت يقلل من استهلاكك للدهون الضارة، مما يعود بالنفع على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول تعمل كـ "فرشاة" طبيعية للجهاز الهضمي، حيث تساعد في تنظيف الأمعاء وتمنع الإمساك. تناول الفول بدون إضافات دهنية قد يسهل عملية الهضم ويجعله أخف على المعدة.

وأختتم:" إذا كنت ترغب في إضافة نكهة للفول بدون زيت، يمكنك استخدام الليمون، الثوم، الكمون، الشطة، أو حتى الخضروات الطازجة مثل الطماطم والبصل والبقدونس".