5 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بالربو

الربو أحد أكثر الأمراض الالتهابية شيوعا في الجهاز التنفسي، لكن الكثير من المصابين لا يدركون ذلك، حيث يمكن أن تتشابه أعراضه مع علامات أخرى.

أوضحت الدكتورة ناتاليا نيناشيفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة الروسية، أن هناك علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بالربو، خاصةً إذا كانت تظهر في فصل الربيع من كل عام.، وتشمل الشكوى من نزلات البرد الموسمية، والعطس، والسعال، ومشكلات في النوم بسبب صعوبة التنفس، والشعور بثقل في الصدر، وفقا لوكالة "gazeta" الروسية.

أضافت من الضروي الانتباه إلى نوبات السعال الليلية، فهي علامة مهمة تستدعي استشارة الطبيب المختص.

وتابعت أن لا يمكن الشفاء التام من الربو، ولكن الهدف من العلاج هو السيطرة عليه بشكل فعال، هذا يعني أن تصبح الأعراض خفيفة أو غير موجودة تماما.

لذا، إذا ظهرت الأعراض، يجب أن تكون خفيفة، وتحدث فقط خلال النهار، ولا تتطلب استخدام جهاز الاستنشاق أكثر من مرتين في الأسبوع.

