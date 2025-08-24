4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري.. أبرزها الفاصوليا

للحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم، يمكن اتباع بعض العادات الغذائية الصحية والبدء بتقليل الاعتماد على الوجبات السريعة المصنعة الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، في هذا التقرير عن 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري.

الفاصوليا

غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على منع ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

كما أن الألياف الموجودة بها قد تبطئ عملية الهضم، مما يعني أن الجلوكوز يتدفق بسلاسة إلى مجرى الدم، ولأن الفاصوليا غنية بالمغنيسيوم، فإن تناولها يساعد الخلايا على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين.

ويمكن مزج الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء والحمص في الحساء، أو السلطات.

البروكلي

يحتوي على الألياف الغذائية والسلفوروفان، وهو مركب يحسن حساسية الأنسولين ويحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحتوي البروكلي بشكل طبيعي على الكروم، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين استخدام الجسم للأنسولين.

وأيضا يساعد تناول البروكلي على خفض نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت. كما أن محتواه من الألياف ممتاز لإبطاء ارتفاعات الغلوكوز المزعجة، ولأنه منخفض الكربوهيدرات، فلن يُؤثر على التوازن الغذائي.

فول الصويا الأخضر

قد يسهم في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه من البروتين النباتي والألياف والإيزوفلافون التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين. ولأن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، فهي لا تسبب ارتفاعات حادة في السكر، مما يحافظ على توازن مستويات الطاقة لديك.

التوت

إن التوت، بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، حلو المذاق ولكنه منخفض السكر وغني بالألياف و مليء بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تحسين وظيفة الأنسولين.

وترتبط الأنثوسيانين بتحسين التحكم في مستوى الجلوكوز وتقليل الالتهابات. كما أن تناول التوت مع الوجبات يمكن أن يبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يعني انخفاضاً في تقلبات سكر الدم.

