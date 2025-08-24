كيف يؤثر التمثيل الغذائي على خطر الإصابة بمرض باركنسون؟

كشفت دراسة سويدية جديدة عن وجود ارتباط بين متلازمة التمثيل الغذائي بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2.

وكان الأشخاص المصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) بنسبة 40%.

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2، وفقا لموقع "هيلث داي".

وتتضمن هذه الحالات: زيادة دهون البطن وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول غير الطبيعية.

وحلل الباحثون بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص تمت متابعتهم لمدة 15 عاما في المتوسط، ووجدوا أن المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 40% تقريباً.

وعند دمجها مع بيانات من 8 دراسات أخرى - شملت ما يقرب من 25 مليون شخص - أظهرت النتائج ارتفاعاً في خطر الإصابة بنسبة 29%.

والمشكلات الصحية المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي قد تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الدوبامين، وهي مادة كيميائية تلعب دوراً حاسماً في بدء الحركات الإرادية والتحكم فيها.

وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن متلازمة التمثيل الغذائي قد تكون عامل خطر قابل للتعديل لمرض باركنسون".

