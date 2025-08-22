5 أعراض صامتة تنذر بنوبة قلبية مميتة.. دون ألم في الصدر

كتبت- نرمين ضيف الله:

نميل جميعًا إلى الربط بين مشاكل القلب وآلام الصدر الشديدة، لكن الواقع الطبي يكشف أن القلب يُرسل إشارات إنذار خفية لا تتسبب في ألم مباشر.

في هذه الحالات، نجده يبث رسائل و"يصرخ" بصمت من خلال أعراض دقيقة، غالبًا ما تُشخّص خطأ أو تُعزى إلى القلق أو الحموضة أو التعب.

في التقرير التالي نرصد 5 إشارات تحذيرية تعني ضائقة قلبية حقيقية، رغم غياب الألم في الصدر، ويُشجّع على الانتباه إليها قبل فوات الأوان، وفقا لموقعي Mayo Clinic وHarvard Health.

تعب مستمر لا يزول رغم الراحة

الشعور بالإرهاق المستمر حتى بعد نوم كافٍ أو فترة استرخاء قد يكون علامة خفية لنوبة قلبية صامتة؛ إذ يُفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة ما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الجسم.

ضيق تنفس مفاجئ بلا مجهود واضح

الشعور بضيق في التنفس أثناء نشاط خفيف أو حتى في وضع الجلوس يُعد علامة قوية على أن القلب لا يضخ الدم كما ينبغي، رغم غياب ألم الصدر التقليدي.

غثيان أو حرقة معدة بدون سبب واضح

يمكن أن تُختلط أعراض الأزمة القلبية مع مشاكل المعدة الشائعة، خاصة إن كانت متكررة أو غير مرتبطة بالطعام، مثل الغثيان أو الحرقان أو الشعور بالامتلاء دون وجبة.

دوار، إغماء أو دوخة متكررة

الشعور بالإغماء أو الدوار عند الوقوف أو مع أقلّ مجهود يمكن أن يكون نتيجة لتدفق دم غير كافٍ إلى الدماغ، وهو ما قد يكون نذيرًا لمشكلة قلبية.

آلام أو انزعاج في الرقبة الفك الظهر أو الذراع

يُرسل القلب إشارات ألم خفيفة باتجاه مناطق مثل الرقبة، الفك، الذراعين أو الظهر العلوي، ويُساء تفسيرها على أنها توتر عضلي أو مشكلة هضمية أو ضغط نفسي.

نصائح مهمة إذا ظهرت هذه الإشارات

لا تُهملي أعراضًا تتكرر بلا تفسير واضح، واستشر طبيب القلب لإجراء فحص تخطيط القلب (ECG) أو صدى القلب (Echo)، حتى وإن لم يكن هناك ألم صدري.

الفئات الأكثر عرضة تشمل كبار السن، مرضى السكري، النساء، وذوي الوزن الزائد.

التشخيص المبكر قد ينقذ حياتك ويقيك مخاطر أكبر مثل قصور القلب.

