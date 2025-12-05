إعلان

العثور على جثمان مجهول الهوية في نهر النيل بإسنا

كتب : محمد محروس

09:16 م 05/12/2025

إسعاف أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، العثور على جثمان مجهول الهوية يطفو فوق مياه نهر النيل أمام الحديقة الدولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثمان طاف بالنهر، وانتقل رجال الإنقاذ النهري وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثمان.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.

محافظة الأقصر العثور على جثمان مجهول الهوية العثور على جثمان في نهر النيل إسنا

