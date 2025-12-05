العثور على جثمان مجهول الهوية في نهر النيل بإسنا

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، العثور على جثمان مجهول الهوية يطفو فوق مياه نهر النيل أمام الحديقة الدولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثمان طاف بالنهر، وانتقل رجال الإنقاذ النهري وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثمان.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.