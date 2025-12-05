إعلان

بعد جائزة الفيفا.. ترامب: أنهيت 8 حروب ولا أفعل ذلك من أجل الجوائز

كتب-عبدالله محمود:

08:00 م 05/12/2025

منح جائزة فيفا للسلام للرئيس ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه نجح في إنهاء 8 حروب ويقترب من إنهاء الحرب التاسعة منذ ولاية الفترة الرئاسية الثانية، مؤكدًا أنه لا يفعل ذلك من أجل الحصول على الجوائز بل لحماية الأرواح.

وخلال حفل قرعة كأس العالم المقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، منح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جائزة فيفا للسلام إلى الرئيس ترامب.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن سعادته بالحصول على الجائزة، مشيرًا إلى أن الفيفا حقق أرباح غير متوقعة من بيع التذاكر.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه سيجتمع مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، بعد انتهاء حفل سحب قرعة كأس العالم.

