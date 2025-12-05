وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في قطر.. صور

إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة.. صور وفيديو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بأعضاء الجالية المصرية في قطر اليوم الجمعة، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمشاركة في منتدى الدوحة بقطر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على الاستماع إلى رؤى ومقترحات الجالية المصرية بشأن تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز الروابط مع الوطن.

وأشار خلاف، إلى أن اللقاء شهد نقاشاً تفاعلياً مع أبناء الجالية تناول عدداً من الموضوعات المتصلة بأوضاعهم واحتياجاتهم المختلفة، مضيفا أن الوزير عبد العاطي نوه خلال اللقاء إلى حرص الوزارة على منح المصريين بالخارج الرعاية القصوى.

ولفت إلى التزام وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بتقديم خدمات قنصلية ميسرة وتكثيف التواصل مع الجاليات المصرية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الدولة للدور المهم الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في قطر، باعتبارهم نماذج مشرفة لبلدهم وداعمين أساسيين للاقتصاد الوطني.

واستعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإطلاق حزمة واسعة من المبادرات الموجهة لخدمة المصريين بالخارج، سواء في مجالات الإسكان والاستثمار أو التعليم أو تحويل الأموال أو تبسيط الإجراءات القنصلية، مؤكداً أن جميع هذه المبادرات تستهدف تقديم دعم ملموس يلبي احتياجاتهم ويعزز ارتباطهم بوطنهم.

ودعا وزير الخارجية أفراد الجالية إلى مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، مؤكداً أن تلاحم المصريين في الداخل والخارج يمثل ركيزة أساسية لدعم الدولة ودفع مسيرة التنمية.