"إكسير الحياة".. مشروب يومي يضبط الكوليسترول ويقوي قلبك

عصير العنب ليس مجرد مشروب طبيعي منعش، بل يُعد من أفضل العصائر الداعمة لصحة القلب، لغناه بمركبات فعالة تسهم في ضبط مستويات الكوليسترول وحماية الأوعية الدموية من الأمراض، وفقًا لموقع "MedicineNet".

كيف يحمي عصير العنب القلب؟

يحتوي عصير العنب على مركبات طبيعية تُعزّز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو عنصر مهم يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يُقلّل من ضغط الدم ويحسّن تدفق الدم.

كما أنه غني بـالبكتين، وهو نوع من الألياف يحد من تراكم الترسبات على جدران الشرايين، ما يقي من خطر انسدادها.

ويعد كذلك مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، الذي يعزّز قوة ومرونة جدران الأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى تصلب الشرايين.

عصير العنب والكوليسترول

يحتوي عصير العنب على مادة الريسفيراترول، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يُعزز صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بأمراضه.

فوائد إضافية مذهلة لعصير العنب:

خفض مستويات السكر في الدم.

المساعدة في إنقاص الوزن.

التخفيف من الصداع.

تقوية العظام بفضل غناه بالكالسيوم والمعادن.

دعم صحة الشعر وتحفيز نموه.

تحسين الرؤية وتعزيز صحة العين.

تحسين جودة النوم.

تعزيز جهاز المناعة.

محاربة فقر الدم وعلاج الأنيميا.

