أفضل 5 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين د- تناولها

فيتامين D عنصرا أساسيا لصحة العظام والمناعة، ونقص مستوياته عن المعدل الطبيعي يسبب ظهور بعض الأعراض مثل هشاشة العظام، والتعب والإرهاق، وتقلبات المزاج.

فيما يلي، إليكم 5 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين د ينصح تناولها بانتظام، وفقا لموقع "Times of India".

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي من أغنى المصادر بفيتامين D، توفر 100 جرام من السلمون حوالي 400 وحدة.

زيت كبد سمك القد

مصدر جيد لفيتامين D، ويحتوي أيضا على فيتامين A وأوميجا-3، لكنه يُؤخذ عادة كمكمل غذائي.

البيض

تحتوي البيضة الواحدة على كمية عالية من فيتامين د، وهي خيار مناسب للإضافة للنظام الغذائي.

كبد البقر

يوفر كبد البقر حوالي 1.1 ميكروجرام من فيتامين D لكل 100 جرام، لكنه غير مناسب للحوامل بسبب محتواه العالي من فيتامين A.

الحليب المُدعم

إن معظم أنواع حليب البقر مُدعمة بفيتامين D للمساعدة في الوقاية من نقصه، يمنح تناول كوب واحد من الحليب المُدعّم حوالي 15-20٪ من القيمة اليومية.

