دون حقن الأنسولين.. دواء تيبليزوماب نقطة تحول في علاج السكري

نال دواء "تيبليزوماب" الذي يُبطئ تطور مرض السكري من النوع الأول؛ ترخيص الاستخدام في بريطانيا، وسط إشادة الخبراء بهذه الموافقة التي وُصفت بأنها "نقطة تحول" في كيفية علاج هذه الحالة.

ويُمكّن دواء "تيبليزوماب" مرضى السكري من عيش حياة طبيعية دون الحاجة إلى حقن الأنسولين.

أنسولين السكري من النوع الأول

وعلى عكس مرض السكري من النوع 2، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو لا يعمل الأنسولين الذي يُنتجه بشكل صحيح، في مرض السكري من النوع الأول، يُهاجم الجسم عن طريق الخطأ خلايا البنكرياس المنتجة الأنسولين.

وبينما يُمكن تحسين السكري من النوع 2 من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، لكن يتطلب السكري من النوع الأول علاجاً مدى الحياة من خلال حقن أو مضخات الأنسولين.

علاج الجهاز المناعي

ووفق "ذا صن"، يُدرب دواء "تيبليزوماب" الجهاز المناعي على إيقاف مهاجمة خلايا البنكرياس.

ويُؤخذ الدواء الجديد عن طريق الوريد لمدة 30 دقيقة على الأقل على مدار 14 يوماً متتالياً.

وقد تم اعتماد الدواء في الولايات المتحدة، ليستخدم في المرحلة الثالثة من مرض السكري من النوع الأول.

مراحل السكري من النوع الأول

ويتطور السكري من النوع الأول تدريجياً على 3 مراحل على مدار أشهر أو سنوات.

وعادةً ما تكون المرحلة الثالثة هي عندما يبدأ الأشخاص بمواجهة مشاكل في سكر الدم، ويتم تشخيصهم بالإصابة بهذه الحالة.

ووفق الموافقة البريطانية، والتي أصدرتها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، يُستخدم "تيبليزوماب" لدى المصابين بالسكري من النوع الأول في المرحلة الثانية، وهي مرحلة مبكرة من المرض يكون فيها المرضى أكثر عرضة لخطر تطور المرض إلى المرحلة الثالثة.