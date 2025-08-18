ماذا يحدث لجسمك خلال صيام 24 ساعة؟

نشر حساب GrowFit Health على يوتيوب، مقطع فيديو يكشف كيفية تأثير صيام 24 ساعة على جسم الإنسان، موضحا عمليات التحول البيولوجي التي تحدث خلال الامتناع عن الطعام.

ويبدأ الفيديو، الذي حصد نحو 150 ألف مشاهدة، وفقاً لـ"ديلي ميل"، بشرح الساعات الأربع الأولى من الصيام، حيث يتوقف الجسم عن هضم الطعام، وتنخفض مستويات الأنسولين، ويبدأ حرق السكر المخزن للحصول على الطاقة، ما يعزز استقرار مستوى السكر في الدم ويحسن المزاج والنوم والتركيز.

وبعد ثماني ساعات، يبدأ الجسم في امتصاص الجلوكوز المخزن لإنتاج الطاقة، ومع مرور 12 ساعة، يدخل الجسم حالة كيتوزية مصغرة تبدأ خلالها حرق الدهون، وينخفض الأنسولين أكثر.

وعند مرور 16 ساعة، تبدأ عملية الالتهام الذاتي، حيث يقوم الجسم بتحليل الخلايا القديمة والتالفة.

وبعد 24 ساعة، يدخل الجسم في مرحلة إصلاح عميق، ويصبح الدهون المصدر الرئيسي للطاقة، مع انخفاض الالتهاب وتحسن حساسية الأنسولين.

ويشارك متابعو الفيديو تجاربهم مع الصيام، مشيرين إلى تحسن صحتهم والمناعة، بينما حذر خبراء من أن الصيام الطويل قد يسبب مشاكل هضمية أو أمراض قلبية نتيجة ارتفاع الكيتونات، كما أن الالتهام الذاتي المفرط قد يؤدي إلى تلف الخلايا والأعضاء.

وتستند حميات الصيام المتقطع، مثل 16:8 أو OMAD (وجبة واحدة يومياً)، على هذه المبادئ نفسها، مع تفاوت في مدة الصيام، فيما أظهرت دراسة حديثة أن الصيام المتقطع قد لا يكون أكثر فاعلية من النظام الغذائي التقليدي في تحسين الصحة أو فقدان الوزن.