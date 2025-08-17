5 علامات تظهر على اليدين تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

قال طبيب الجلدية دونالد جرانت أن هناك 5 علامات في اليدين قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة.

لذا من الضروري معرفة أسباب هذه العلامات لتجنب تدهور الصحة.

الأظافر

قد تشير مجموعة من المشكلات الصحية إلى تغيرات في مظهر الأظافر وملمسها. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الثقوب أو الحفر الصغيرة على سطح الأظافر علامة على الإصابة بمرض الصدفية، وفي الحالات المتقدمة، قد تتفتت الأظافر تماما، وفقًا لموقع 'سوري لايف'."

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون اصفرار الأظافر مؤشرا على مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الالتهابات الفطرية أو الحالات الصحية الكامنة مثل أمراض الرئة. مع وجود العديد من الأسباب المحتملة، من الضروري استشارة طبيب عام لتشخيص المشكلة وتلقي العلاج المناسب."

الجلد

"من المهم أيضاً مراقبة الجلد، حيث يمكن أن يتغير ملمسه ومظهره بسرعة كبيرة عند المرض. الحمامى الراحي هي حالة جلدية تسبب احمرار راحة اليدين، ويمكن أن تسبب أيضاً إحساساً بالحرقان، وتؤثر على الأشخاص لأسباب متعددة، بما في ذلك الحمل - ومع ذلك، قد تكون أيضاً علامة على حالات صحية مقلقة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو أمراض الكبد".

ويوضح: "قد يؤدي نقص الفيتامينات، مثل عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم أو فيتامين د، إلى ظهور بقع جافة على الجلد على اليدين، مما يُبرز الحاجة إلى نظام غذائي متوازن. قد يكون جفاف الجلد أيضًا علامة على الإكزيما أو رد فعل تحسسي".

تصلب المفاصل

عندما تبدأ مفاصل اليدين بالتصلب، فعادةً ما يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل. الفصال العظمي حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى تورم وألم وتيبس مع تقليل الحركة، ويميل إلى التأثير على قاعدة الإبهام والمفاصل الوسطى للأصابع، ولكنه قد يُسبب ألماً في جميع أنحاء اليد.

وعلى الرغم من صعوبة علاج الفصال العظمي، إلا أنه يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين للتحكم في الألم والتورم، مع ممارسة قدر صحي من التمارين الرياضية التي يمكن أن تُساعد في تخفيف التيبس.

برودة اليدين

تُعدّ التغيرات الحادة في درجة الحرارة مؤشراً واضحاً على وجود مشكلة. أولًا، يمكن أن تكون برودة اليدين علامة على ضعف الدورة الدموية، ولكنها قد تُشير أيضاً إلى فقر الدم، عند وجود نقص في خلايا الدم الحمراء. إلى جانب فقر الدم، قد تشير برودة اليدين أيضاً إلى حالة صحية كامنة مثل السكري أو جلطات الدم.

لذا إذا لاحظت تغيراً طويل الأمد في درجة حرارة يديك، فقد يكون من الأفضل طلب استشارة طبية إضافية.

الأصابع

وأخيراً، من الأعراض الشائعة للتليف الرئوي وهو نوع من أمراض الرئة - اتساع الأصابع وتضخم الأظافر.

قد يكون تضخم الأصابع، حيث تصبح الأصابع أوسع بكثير، علامة على مرض فقر الدم المنجلي، أو السل، أو عدوى بكتيرية.

