

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

تعريفة الركوب الجديدة



وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 5,5 جنيهات، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 20 جنيه، ومن حي إلى حي ثاني أو تالت 25 جنيها، ومن حي الي حي رابع 30 جنيها، وتعريفة مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات، وتعريفة خط الديبة 16,5 جنيهات، و خط شادر عزام 24,5 جنيه.

التاكسي 30 جنيه

كما بلغ خط القابوطي الجديد و44 عمارة 10 جنيهات، وخط الحي الاماراتي شارع أسوان 6,5 جنيهات، والحي الاماراتي الزهور 6 جنيهات، وخط بورسعيد بورفؤاد 8 جنيهات.