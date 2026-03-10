الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين

استقر الجهاز الفني لنادي نادي الزمالك على موعد السفر إلى جمهورية الكونغو استعدادًا لمواجهة فريق أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على أوتوهو يوم السبت المقبل، الموافق 14 مارس الحالي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد سفر الزمالك إلى الكونغو

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة إن الجهاز الفني قرر السفر يوم 12 مارس، بهدف التغلب على أزمة نقص الأكسجين في مدينة المباراة، إضافة إلى منح اللاعبين وقتًا للتكيف مع الأجواء المحلية والطقس الذي يحتاج إلى تواجد الفريق قبل 48 ساعة من انطلاق اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد استاد القاهرة الدولي يوم 22 مارس الجاري، في انتظار حسم التأهل لنصف نهائي البطولة.